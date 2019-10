Trailer de lanzamiento de Jedi: Fallen Order, el nuevo juego de la franquicia – Star Wars

Electronic Arts estrenó el nuevo avance de Star Wars Jedi: Fallen Order, que llegará para revolucionar todo.

Es un fin de año donde la franquicia planea arrasar en todo las áreas, ya que, sumado al estreno de The Rise of Skywalker, el próximo videojuego de Star Wars está establecido para salir a la venta el 15 de noviembre y estará disponible para Playstation 4, Xbox One y PC.

Este promete ser el mejor juego de la franquicia hasta el momento, con personajes, escenarios, mundos, armas, naves e historias completamente nueva ¿Podrá estar a la altura del hype?