Trailer final de La vida secreta de tus mascotas 2

¿Les gustó La vida secreta de tus mascotas en 2016? Muchos fans de las mascotas (“hermanos peludos” los llaman algunos) la disfrutaron, pero se quejaron de que la premisa en los trailers resultó diferente en la historia final, convirtiendo la película animada en un road trip con una buena colección de clichés del género.

No obstante, The Secret Life of Pets tuvo tanto éxito en el sector infantil a nivel mundial, que este mes de junio tendremos secuela, y Universal Pictures presentó hoy su trailer final, el cual les presentamos en su idioma original para que disfruten de las voces de Harrison Ford, Kevin Hart, Lake Bell, Pete Holmes y más: