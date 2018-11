¡Trailer oficial de la cuarta temporada! – Fuller House

No hay mejor momento que la época navideña para disfrutar de nuevos episodios de Fuller House los cuales estrenan el próximo 14 de diciembre a través de Netflix.

La nueva temporada contará con nuevas caras dentro del elenco entre los que destacan Leslie Grossman (American Horror Story: Apocalypse) como la doctora de Kimmy; Maria Canals-Barrera (Cristela) como la madre de Fernando; Lee Majors (The Six Million Dollar Man) y Lindsay Wagner (The Bionic Woman) como una expareja a bordo de un crucero y Josh Peck conocido por ser uno de los protagonistas de Drake & Josh y más reciente compañero de John Stamos en Grandfathered, él interpretará a un hispter que conoce Jesse.