Tráiler oficial de la serie protagonizada por Russell Crowe – The Loudest Voice

Showtime presentó el día de hoy el tráiler oficial de The Loudest Voice, su serie limitada protagonizada por Russell Crowe como el fundador de Fox News, Roger Ailes, y basada en el libro “The Loudest Voice in the Room” de Gabriel Sherman.

“La televisión es la fuerza más poderosa del mundo”, dice Alies en el tráiler de esta serie que consta de siete episodios y que debutará el 30 de junio.

The Loudest Voice narrará la carrera de Ailes como fundador de Fox News, desde sus días como gigante de los medios hasta su eventual caída en desgracia tras las denuncias de acoso sexual en su contra.

Además de Crowe, Naomi Watts, Sienna Miller, Seth MacFarlane, Simon McBurney, Annabelle Wallis y Aleksa Palladino, protagonizan la serie.

