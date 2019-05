El pasado fin de semana, HBO reveló por fin el trailer oficial de Euphoria , la nueva serie drama protagonizada por Zendaya (Spider-Man: Far From Home) quién dará vida a Rue, una joven drogadicta de 17 años.

El resto del elenco está formado por Maude Apatow, Angus Cloud, Eric Dane, Alexa Demie, Jacob Elordi, Barbie Ferreira, Nika King, Storm Reid, Hunter Schafer, Algee Smith y Sydney Sweeney.

Euphoria es creada y escrita por Sam Levinson, quien escribió la película Assassination Nation y quien también ya trabajó con HBO en la película para TV: The Wizard of Lies. Además cuenta con la participación de Drake y Future the Prince como productores ejecutivos.