El resto del elenco está formado por Landon Liboiron (Hemlock Grove), Alun Armstrong (New Tricks, Braveheart), Zoe Boyle (Downton Abbey, Sons of Anarchy), Jessica Matten (A Red Girl’s Reasoning), Allan Hawco (Republic of Doyle) y Katie McGrath (King Arthur: Legend of the Sword).

Frontier es cocreada por Rob y Peter Blackie para Discovery Canada y fue adquirida por Netflix para su transmisión internacional y actualmente para seguir produciendo más temporadas de la misma.

La tercera temporada estrena el próximo 23 de noviembre a nivel internacional y en Canada hasta el 7 de diciembre.