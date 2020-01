Tráiler oficial y nuevas imágenes – Locke & Key

La aventura seguirá el camino de los hermanos Locke y su madre, quiene se mudan a un hogar ancestral conocido como Keyhouse, lugar donde su padre fue asesinado en circunstancias no claras donde descubrirán algunas llaves mágicas para resolver la muerte de su papá. Pero la curiosidad por saber y explorar las diferentes llaves y sus poderes únicos, despertará a un demonio que no se detendrá ante nada para robarles las llaves.

Darby Stanchfield (Scandal) como Nina Locke, Jackson Robert Scott (IT e IT 2) como Bode Locke, Connor Jessup (American Crime) como Tyler Locke, Emilia Jones (Horrible Histories) como Kinsey Locke, Bill Heck (The Ballad of Buster Scruggs) como Rendell Locke, Laysla De Oliveira como Dodge, Thomas Mitchell Barnet como Sam Lesser, Griffin Gluck (American Vandal) como Gabe y Coby Bird como Rufus Whedon, conforman el elenco de esta serie.

Locke & Key es producida por Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) y Meredith Averill (The Haunting of Hill House), quienes también fungirán como showrunners.

Estrena el próximo 7 de febrero en Netflix.