Trailer, opening y detalles del nuevo anime de Prime Video – Blade of the Immortal

Se acerca una nueva adaptación anime del manga Blade of the Immortal (Mugen no Jūnin), ¡y no podríamos estar contentos!

El anime es una producción original de Amazon Prime Video, y este es el segundo trailer, el cual por cierto revela parte del tema “Survive of Vision“, interpretado por Kiyoharu y compuesto especialmente para esta adaptación de la obra de Hiroaki Samura: