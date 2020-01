Trailer, póster, fecha de estreno y detalles del nuevo Ghost in the Shell – Ghost in the Shell: SAC_2045

Esta mañana, el staff del nuevo anime CGI 3D de Ghost in the Shell reveló nuevos e interesantes detalles de esta exclusiva para Netflix, comenzando por este prometedor trailer:

Hicieron oficial que Ghost in the Shell: SAC_2045 se estrenará en abril de forma mundial en Netflix, además de revelar dos pósters y confirmar que las voces seiyuu que han dado vida a los personajes de la obra de Masamune Shirow en anime durante años serán las mismas: Atsuko Tanaka, Akio Ohtsuka, Kōichi Yamadera, Yutaka Nakano, Toru Ohkawa, Takashi Onozuka, Tarô Yamaguchi y Sakiko Tamagawa.

Por otro lado, la música estará a cargo de Nobuko Toda (Sweetness & Lightning, The case files of Jeweler Richard) y Kazuma Jinnouchi (Busou Shinki: Moon Angel), con la canción de opening “Fly with me” a cargo de millenium parade.

¿Qué les parece el nuevo estilo CGI de esta legendaria saga sci-fi?