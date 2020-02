Tráiler, poster y fecha de estreno de la película basada en el bestseller

La película es dirigida por Andy Tennant (Hitch; Sweet Home Alabama), quien además colaboró en la adaptación del texto de Rhonda Byrne junto a Bekah Brunstetter (This Is Us; Switched at Birth) y Rick Parks (Ever After: A Cinderella Story).

El Secreto: Atrévete a Soñar (The Secret: Dare to Dream) estrena el próximo 17 de abril.