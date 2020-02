La película KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Legend of Crimson tendrá una duración de 90 minutos. La sinopsis es esta:

“La vida del amante de los videojuegos, Satou Kazuma, termina cuando es arrollado por un camión. En un inesperado giro del destino reencarna en otro mundo gracias a la diosa Aqua, a una torpe hechicera llamada Megumin y a una delirante caballero llamada Darkness. En esta aventura este peculiar grupo se enfrentará a una increíble amenaza. ¿Podrán salvar la Villa Carmesí? ¿Qué pasará con Kazuma?”