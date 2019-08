Trailer y fecha de estreno de la docuserie sobre el cofundador de Microsoft – Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates

Además nos adentraremos un poco más en su cabeza para conocer algunas ideas que giran en la cabeza de este magnate empresarial, así como la cruda travesía que ha vivido en su vida enfrentándose a complejos desafíos todo esto desde la cercanía del mismo y su esposa Melinda, sumado a declaraciones de amigos, familiares y socios profesionales y filantrópicos cercanos a él que podrían ayudar a cambiar la visión sobre este personaje.

Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates es dirigida por Davis Guggenheim (An Inconvenient Truth, He Named Me Malala) estrena el próximo viernes 20 de septiembre a través de Netflix.