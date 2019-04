La historia gira en torno a Tiff (Zoe Levin), una estudiante de posgrado que trabaja como dominatriz, y Pete (Brendan Scannell), su mejor amigo, un chico gay que necesita dinero. Para ellos, el sadomasoquismo es un negocio, no un asunto de placer. Bueno, tal vez sí haya un poquito de placer. Trabajar juntos cambiará la dinámica de su amistad y los llevará a un sendero de autodescubrimiento.

Micah Stock (Escape at Dannemora), D’Arcy Carden (The Good Place), Eric Berryman (Empathy, Inc.) y Theo Stockman (High Maintenance) forman parte del elenco principal.

BONDiNG es una creación de Rightor Doyle (Barry) que consta de 7 episodios con una duración aproximada de 15 minutos cada uno que están basados en las experiencias personales del creador.