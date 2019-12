Tráiler y fecha de estreno de la nueva docuserie sobre Ted Bundy en Amazon

Amazon ha revelado el tráiler oficial de su nueva docuserie sobre el asesino serial Ted Bundy, titulada Ted Bundy: Falling for a Killer, que se estrenará el 31 de enero de 2020.

Este programa estará contado desde la perspectiva de su ex novia Elizabeth Kendall, quien después de casi 40 años de silencio, se atreve a hablar.

La docuserie contará también con el testimonio de la hija de kendall, Kelly, así como de otros sobrevivientes, quienes compartirán nuevos detalles inquietantes sobre sus experiencias con Bundy.

Ted Bundy: Falling for a Killer abordará la atracción que Bundy ejercía sobre las mujeres y presentará un abundante archivo de fotos familiares nunca antes vistas.

Previamente este año se estrenaron dos producciones centradas en este famoso asesino serial: Conversations With A Killer: The Ted Bundy Tapes y Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile.