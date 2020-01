Tráiler y fecha de estreno de la nueva película de Adam Sandler

Sandler comparte créditos con Lakeith Stanfield (Selma, Get Out), Idina Menzel (Frozen, Enchanted), Judd Hirsch (Independence Day, Ordinary People), Eric Bogosian (Succession, Billions) y Pom Klementieff (Guardians of the Galaxy Vol. 2), Tilda Swinton (We Need to Talk About Kevin, Snowpiercer), Natasha Lyonne (Orange Is the New Black, American Pies) y Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, quienes conforman el elenco principal.

Uncut Gems –o Diamantes en Bruto, por su título en español– recibió 4 nominaciones a los Critics’ Choice Awards, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor para Adam Sandler.