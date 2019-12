Tráiler y fecha de estreno de la nueva película de Amy Adams

Después de haber protagonizado Sharp Objects, Amy Adams se embarca en la adaptación de otra obra literaria: The Woman in the Window de A.J. Finn, de la cual ya se puede ver el primer tráiler de esta película de suspenso.

La historia gira en torno a la Dra. Anna Fox (Adams), una psicóloga que vive encerrada en su casa de Nueva York debido a que padece agorafobia. Ella pasa el tiempo viendo películas y tomando vino, al tiempo que se encuentra medicada. Su vida cambia cuando entabla amistad con Jane Russell (Julianne Moore), una de sus vecinas, a quien después ve, a través de su ventana, siendo ataca de muerte. Confundida y asustada, Anna comienza a preguntarse si fue algo que imaginó o si realmente sucedió después de que la policía no le cree.