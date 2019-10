Tráiler y fecha de estreno de la nueva película de Ryan Reynolds

El día de hoy, Netflix lanzó el primer vistazo oficial de 6 Underground, la nueva película de Michael Bay, misma que es protagonizada por Ryan Reynolds y que nos presentará a un peculiar equipo de superhéroes que ya está muerto.

Pero no te asustes, no se trata de otra historia de zombies, el equipo formado por 6 integrantes provenientes de diferentes partes del mundo y con habilidades extraordinarias es liderado por One (Ryan Reynolds) cuya misión es dejar una huella de sus acciones, pese a que nunca serán recordadas al tener un status de fallecidos. Ellos lucharán contra la injusticia y la maldad que acechan nuestro mundo.