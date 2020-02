Tráiler y fecha de estreno de la nueva serie de ciencia ficción de Amazon – Tales from the Loop

Amazon Prime Video anunció que Tales from the Loop, la nueva serie de ciencia ficción del productor ejecutivo Matt Reeves, se estrenará el próximo 3 de abril, y presentó un impresionante tráiler oficial.

Tales from te Loop se basa en el arte digital del aclamado artista sueco Simon Stålenhag, y explora el pueblo y la gente que vive sobre “The Loop”, una máquina construida para descubrir y explorar los misterios del universo – haciendo que cosas que se habían relegado a la ciencia ficción, ahora sean posibles. En este fantástico y misterioso pueblo, se cuentan historias humanas conmovedoras que revelan experiencias emocionales, usando parte de la intriga de contar historias del género.

La serie es protagonizada por Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona, The Town), Paul Schneider (Parks and Recreation), Daniel Zolghadri (Eighth Grade), Duncan Joiner (Waco) y Jonathan Pryce (The Two Popes, Game of Thrones).

Nathaniel Halpern creó la serie, escribió todos los ocho episodios, y sirvió como productor ejecutivo junto con Reeves, Mark Romanek, Adam Kassan, Rafi Crohn, Mattias Montero, Samantha Taylor Pickett y Adam Berg.