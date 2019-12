Tráiler y fecha de estreno de la nueva serie de Comedy Central – Awkwafina Is Nora from Queens

La serie contará con un gran elenco de invitados donde destacan: Celia Au, Matthew Broussard, Michelle Buteau, Jamie Chung, Laverne Cox, Deborah S. Craig, Makeda Declet, Jennifer Esposito, Chrissie Fit, Chris Gethard, Bella Heathcote, Carmen M. Herlihy, Stephanie Hsu, David Krumholtz, Simu Liu, Natasha Lyonne, John ‘Dumbfoundead’ Park, Matt Rogers, Harry Shum Jr., Melissa Villaseñor, Ming-Na Wen y Jaboukie Young-White.

Awkwafina is Nora From Queens contará con 10 episodios donde la mayoría de ellos fueron dirigidos por mujeres: Natasha Lyonne (Russian Doll), Lucia Aniello (Broad City), Jamie Babbit (But I’m a Cheerleader), The Daniels (Swiss Army Man), Steven Tsuchida (Younger) y Anu Valia (The Other Two).