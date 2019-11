Tráiler y fecha de estreno de la nueva serie del creador de ‘Please Like Me’ – Everything’s Gonna Be Okay

Finalmente tenemos el tráiler oficial y la fecha de estreno de la nueva serie de Josh Thomas, mejor conocido por ser el creador de la comedia australiana, Please Like Me.

Everything’s Gonna Be Okay se estrenará este 16 de enero de 2020 por la cadena Freeform y por la plataforma streaming Hulu.

La serie seguirá a Nicholas, un joven de 25 años que deberá cuidar a sus dos hermanas menores, una de los cuales tiene autismo, luego del fallecimiento de su padre.

Tras esto, ambas chicas no solo tendrán que hacer frente a la devastadora perdida, sino también hacerse a la idea de que su hermano es quien tendrá que mantener a la familia unida.

En el avance vemos que Nicholas comienza tomar el rol de un padre para sus hermanas, aunque no tiene mucha idea de cómo cuidarlas. ¿Qué es lo peor que podría pasar?

Además de Thomas, Kayla Cromer, Maeve Press y Adam Faison protagonizan la serie.