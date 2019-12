Tráiler y fecha de estreno de la nueva serie sobre patinaje – Spinning Out

Scodelario (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales; The Maze Runner) y Roderick (Arrow; Alien Shy) estarán acompañados de un elenco formado por January Jones, Willow Shields, Amanda Zhou, Will Kemp, Svetlana Efremova, Mitchell Edwards, Sarah Wright Olsen, David James Elliott, Johnny Weir, Kaitlyn Leeb y Jonathan Van Ness.

Spinning Out contará con 10 episodios en su primera temporada. Esta serie corre a cargo de la creadora Samantha Stratton (Mr. Mercedes; The Arrangement). La dirección corre a cargo de Matthew Hastings (Shadowhunters, The Originals) y Elizabeth Allen Rosenbaum (Dead to Me; Why Women Kill). Joby Harold, Tory Tunnell, Samantha Stratton y Lara Olsen fungen como productores ejecutivos.