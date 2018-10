¡Buenas noticias para los fans de esta serie de ciencia ficción!

Starz debutó el día de hoy el tráiler oficial de la segunda temporada de Counterpart y además develó la fecha de estreno, la cual está más cerca de lo que pensábamos.

La nueva entrega arribará a la pantalla chica el 9 de diciembre e introducirá a los actores Betty Gabriel (Get Out, Westworld) y James Cromwell (Asylum, Six Feet Under) como los personajes Naya Temple y Yanek, respectivamente.

De acuerdo a la sinopsis oficial, la segunda temporada encuentra a Howard y su contraparte varados en el mundo del otro, al cual tienen que adaptarse para sobrevivir, a medida que la guerra fría se intensifica entre ambos mundos.

Además de J.K. Simmons, Olivia Williams, Harry Lloyd, Nicholas Pinnock, Nazanin Boniadi y Sara Serraiocco protagonizan la serie.

¡Checa abajo el video!