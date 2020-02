Tráiler y fecha de estreno de la segunda temporada – My Brilliant Friend

El próximo 16 de marzo a través de la señal de HBO estrenará la segunda temporada de My Brilliant Friend, la serie italiana que sorprendió a todos en 2018 al adaptar la saga Novelas Napolitanas de la escritora italiana Elena Ferrante.

A través de un tráiler se develó la fecha de estreno y primeras imágenes de la adaptación de The Story of a New Name, el segundo libro de esta serie de novelas dividida en cuatro partes, mismo que le da nombre a la nueva entrega.

Esta temporada estará compuesta por 8 nuevos episodios, retomando la historia a partir del final de la primera temporada, cuando Lila (Gaia Girace), recién casada con Stefano Carracci, y Elena (Margherita Mazzucco), estudiante modelo, llegan a un importante cuestionamiento sobre el futuro de sus vidas.