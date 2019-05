Trailer y fecha de estreno de la serie protagonizada por Emma Thompson – Years and Years

No importa que el final de Game of Thrones esté cerca, HBO no se queda con los brazos cruzados y nos sigue sorprendiendo con anuncios de nuevos estrenos que nos dejan emocionados de verlos ya, como es el caso de Years and Years, la nueva serie limitada con Emma Thompson, la cual estrena el 24 de junio y ya podemos ver el trailer oficial.

Russell T. Davies (Queer as Folk, Doctor Who) es el creador de esta serie que sigue a la familia Lyon en una noche crucial del 2019 donde la inestabilidad política, avances tecnológicos y una economía cambiante que perduró últimos 15 años serán fundamentales para ese momento histórico. Thompson interpretará a Vivienne Rock, a una celebre y controvertida figura política que hará temblar a Gran Bretaña.