Trailer y mes de estreno de la nueva película de Daniel Kaluuya

Después del éxito de Black Panther, Daniel Kaluuya vuelve a la pantalla cinematográfica con una nueva historia más apegada a su trabajo en Get Out. Se trata de la cinta Queen & Slim dirigida por Melina Matsoukas y escrita por Lena Waithe, ambas conocidas por su trabajo en Master of None.

Universal Pictures presentó el primer avance oficial de esta historia que nos hace recordar a Bonnie & Clyde adaptada a la realidad contemporánea donde conoceremos a Queen (Jodie Turner-Smith) y Slim (Kaluuya), una pareja que están saliendo por primera vez y son detenidos por un policía blanco sin excusa alguna. Él termina disparando al policía y juntos comenzarán un viaje para huir del hecho, mientras que a la par ellos se vuelven una inspiración para la comunidad afroamericana.