Tráiler y primeros detalles de la nueva cinta animada de Sony

De los productores de Spider-Man: Into the Spider-Verse, Phil Lord y Christopher Miller , llega una nueva aventura animada, Connected , la nueva película de Sony Pictures Animation que hoy presentó su primer avance.

Connected –antes conocida como Mitchells vs The Machines– es una cinta dirigida Mike Rianda y codirigida por Jeff Rowe, quienes juntos colaboraron en la creación del guion de esta historia que cuenta con las voces de Danny McBride (Vice Principals), Maya Rudolph (Bridesmaids), Michael Rianda (Gravity Falls), Eric André (Disenchantment) y Olivia Colman (The Crown).

La cinta está programada para su estreno el próximo 18 de septiembre.