Tras un nuevo aniversario, recordemos las aventuras de Super Mario Bros… ¡en el cine y la TV!

1 . Las series animadas

Lamentablemente, aunque se puso empeño en las 3 series animadas de Super Mario Bros, ninguna de estas fue anime (manufactura japonesa).

The Super Mario Bros. Super Show! se estrenó en 1989, The Adventures of Super Mario Bros. 3 en 1990 y Super Mario World en 1991. Dic Entertainment las realizó… y francamente eran muy divertidas.