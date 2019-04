Treasure of the Sun – American Gods

Hoy más allá de que Wednesday ah recuperado su gran lanza, nos centraremos en el querido y loco Sweeney.

El cual cada vez lo encontramos en un estado no solo calamitoso sino cansado de seguir peleando por recuperar su moneda de la suerte, es más trata de desahuciar con todo aquel que le preste 5 minutos y así recordar que en su pasado su verdadero pasado fue un gran rey irlandés, obsesionado con las invasiones de la iglesia, los llamaba los monjes grises a tal punto de perderlo todo, no solo su país, sino su propia esposa e hija a quien por su locura no logro reconocer.