¡Tremenda teoría! ¿Acaso Hannah estaba embarazada? – 13 Reasons Why

La actriz de Hannah Baker , Katherine Langford , ya ratificó que no estará para la temporada 3 de la serie. ¿Pero eso significa que la historia de Hannah ha sido completamente contada? Es posible que haya habido varias pistas a lo largo de la temporada que sugieran que ella también estaba embarazada de un hijo de Bryce .

El gran giro al final de la segunda remporada no fue el ataque de Tyler : fue el hecho de que Chloe , la novia de Bryce Walker , quien repentinamente se retiró de testificar contra su abusivo novio, estaba embarazada. Esto provocó un espantoso miedo en la escuela secundaria al programa, pero también plantea la cuestión de si el controvertido drama de Netflix para adolescentes había echado un vistazo antes.

Vamos al grano: ¿Hannah sabía que estaba embarazada antes de su trágico final en 13 Reasons Why ?

Durante su deposición en el caso de los Bakers contra la prepa de Liberty High , Bryce fue fuertemente interrogado sobre la noche en que agredió físicamente a Hannah . El fiscal investigó el hecho de que Bryce no había usado protección: se le preguntó repetidamente si había usado protección con Hannah y si tenía el hábito de no usarla, y él parecía confundido acerca de la relevancia de esta pregunta, pero ciertamente abre la puerta a la posibilidad de un embarazo accidental.

Al comienzo de la temporada 2 nos enteramos de que Hannah tenía un secreto que aún no se había revelado, uno que confió a Tony porque sabía que no se lo revelaría al mundo. ¿Qué pudo haber sido ese secreto? En realidad, nunca se reveló durante el transcurso del espectáculo, pero quizás hay suficientes pistas para apuntar en esta dirección que mencionamos más arriba.

También está la lista agridulce de Hannah de la lista de “razones por las que no” contra su suicidio. La familia fue parte de la mayoría de sus razones; ambos padres de Hannah fueron listados en múltiples ocasiones, como lo fue su interés amoroso y su mejor amigo en la temporada 1, Clay . Hannah mencionó que tal vez ella y Clay estaban destinados a estar juntos. Pero las alusiones a la familia y las relaciones no se detienen ahí. La adolescente con problemas consideró su futuro, pensando que podría ser un factor importante en la vida de alguien algún día. Luego consideró el hecho de que ella misma podría ser madre, y que su hijo podría ser la persona cuya vida cambia de manera positiva. La revelación de este objetivo, convertirse en madre e impactar en la vida del niño, está respaldada por sus sentimientos hacia Clay y la esperanza de que las cosas mejoraran.

Si la familia, y más específicamente la maternidad, fueran faros de esperanza para Hannah, podría haber sido absolutamente desgarrador para ella haber quedado embarazada por agresión sexual. Al entregarle la lista a Clay, la madre de Hannah le dice que encontró más razones para terminar su vida que para no hacerlo. Esto podría haber quitado al menos un par de razones más en esa lista. Hannah ya estaba sufriendo por la pérdida de su virginidad, no podía acercarse cómodamente a Clay, estaba etiquetada en la escuela; este habría sido otro caso en el que ella no tenía control sobre su propia vida.