La estrella de Supergirl dijo que evitó ver las representaciones pasadas de Superman para no ser influenciado en su papel en el Arrowverse .

“No he visto ninguna de las otras cosas de Superman, y una vez que supe que iba a interpretar al personaje, intencionalmente me mantuve alejado de ello. No quería ver algo que me gustara, y luego sentir la presión de copiar, por eso decidí alejarme”, dijo Hoechlin en FAN EXPO Canada.

Además, agregó: “Quería tener la libertad de entrar, leer el guión, saber cómo vemos al personaje en este universo y ser capaz de comprometerme con lo que se me ocurriera y sentirme bien sin pensar que es ‘demasiado parecido a esto, o muy lejos de esto’”.