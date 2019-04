Tyrion y su charla con Bran: ¿qué se trae entre manos el pequeño Lannister? – Game of Thrones

Brienne de Tarth volvió a ser la figura de un episodio de Game Of Thrones … ¿lo fue realmente? Para nosotros, It’s Spoiler Time , NO.

¿Cuántos de ustedes pensaron que A Knight of the Seven Kingdoms fue el episodio de Brienne ? ¿Todos? Seguramente sí. Recapitulemos: defendió a Jaime , confesó que será vital en la batalla contra los Caminantes Blancos al ocupar el flanco izquierdo de la defensa, fue nombrada caballera por el mismo Jaime (¡lloró y nosotros también!) y fue blanco de la bruta seducción de Tormund (¡sí que nos hizo reír!).

Constantemente, la producción emblema de los últimos 10 años de HBO y del mundo series deja muchas puertas abiertas, y hubo un personaje que cortó transversalmente el andar de la trama: Tyrion. Desde la primera escena hasta la última todo marchaba a una velocidad y el más pequeño de los Lannister dejaba algunas que otras marcas muy extrañas en el camino.

Ok, era obvio que al comienzo de A Knight of the Seven Kingdoms, y viendo a su hermano siendo juzgado por Daenerys, iba a defenderlo. Eso le costó que la blonda Reina vuelva a enfrentársele. Luego, Jorah sale a su rescate, digamos, y es así como Dany, con total inteligencia, le ordena a Tyrion que no participe de la batalla futura: su mente es más importante que su cuerpo, debe sobrevivir como sea. A partir de allí, todos los movimientos y acciones del más joven de los Lannister empiezan a tornarse extraños.