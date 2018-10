Uch/Opossum – Mayans MC

En un hospital se encuentra Emily recuperándose de las agresiones recibidas en la parroquia, lo que no sabía que secretamente Eze la iría a visitar. Pero más tarde Galindo lo cita para mencionarle que él no solo sabe el pasado entre ambos, sabe que fue al hospital a visitarla, que porque le cae bien esta reunión es la única advertencia.

Problemas

Angel al despertar se da cuenta que no está solo; como si nada aquel marine que habían visto en el capitulo anterior le deja un regalito la cabeza de su madre, la dueña del rancho (los cazadores fronterizos), y luego se aparece y le pide que se relaje que quiere hacer negocios con el club, pero Angel le dice que él particularmente tiene un mejor negocio, venderle la droga secuestrada de Galindo para obtener fondos para la causa de su novia y Los Olvidados.

Pero antes el ex militar devenido en mercenario le encarga un trabajo como si fuese una manera de muestra de confianza, traerle un ciudadano afgano que en realidad es una pieza clave para sus trabajos en Afganistán como traductor.

Parece sencillo utilizan uno de los túneles del club, pero cuando llegan ven que se encuentra la policía estatal que oh sorpresa sabian que con este extranjero (por el afgano) iba obtener algo de dinero, y así fue, Angel que había llevado a Eze son sorprendidos y amaniatados, entonces le proponen traerle 6 kilos de heroína si los dejan a todos sueltos, el encargado de traerla es Eze, pero no vuelve solo trae a Adelita para colaborar, parece todo solucionado, pero los traicionan ya que no solo se quedan con la droga sino que se quedan con ella porque tiene pedido de captura y pueden obtner dinero extra, allí al retirarse un colaborador de la líder de la resistencia hace una seña para que intervengan los niños y masacren a estos policías corruptos, por suerte todo salió bien y podrán hacer negocios con el mercenario.