Últimas 13 curiosidades sobre la película que le dio fin a la saga original

Ese saber del final que tenemos ahora a raíz del estreno de Star Wars: The Rise of Skywalker (2019) debe ser el mismo que gran parte de los fans sintieron en los ochenta con el final de la primera trilogía, o sea, con Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi (1983). Cuesta imaginar que en ese momento todo el universo expandido que Star Wars comenzó en ese entonces…

Aquí les dejamos esta tercera y última entrega con todo lo que deben saber sobre Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi (aquí puedes leer la primera parte y aquí la segunda).