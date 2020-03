Uma Thurman protagonizará la nueva serie de Apple TV+

Además también se ha fichado a Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Noah Emmerich (The Americans), Georgina Campbell (Krypton), Elizabeth Henstridge (Agents of SHIELD) y Angel Coulby (Merlin), quienes se suman al elenco.

Suspicion está basada en la serie israelí Kfulim (False Flag) y correrá a cargo de Rob Williams (The Man in the High Castle) quien fungirá como showrunner y Chris Long (The Americans) como director.

La serie aún no tiene fecha de estreno.