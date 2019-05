Un actor de la serie asegura que George R.R. Martin ya terminó de escribir los libros – Game of Thrones

Game Of Thrones llegará a su fin este domingo 19 de mayo, pero todavía hay dos libros más de la saga Song of Ice and Fire por publicar.

De acuerdo a Ian McElhinney, actor que interpretó a Ser Barristan Selmy en la serie, George R.R. Martin ya ha terminado de escribir ambos libros y sólo espera que el programa de televisión basado en su obra finalice para publicarlos.