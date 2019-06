El éxito de Chernobyl no hubiese sido posible sin todas las personas que formaron parte de la historia, como lo es el caso del actor libanés Fares Fares, a quien muchos recuerdan por su participación en Tyrant (FX) y por su labor en la segunda temporada de Westworld (HBO). Él fue el encargado de dar vida a un soldado ruso llamado Bacho, el cual se puede ver en el desgarrador episodio 4: The Happiness of All Mankind. El actor nos aseguró haberse sorprendido con la escena que le tocó realizar: