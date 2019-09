Un animé entrañable con la música como protagonista – Carole & Tuesday

Estrenada en Japón en abril de este año, Carole and Tuesday tuvo su debut mundial de la mano de Netflix el pasado 30 de agosto. Sus directores son Motonobu Hori y Shinichiro Watanabe. Si te suena este último es porque fue el director detrás de un clásico de clásicos como Cowboy Bebop. Si has visto esta serie, sabes que Watanabe pone especial atención al desarrollo musical de sus series y, por supuesto, Carole and Tuesday no es la excepción. No solo la música de las protagonistas es pegadiza y entrañable, sino que los diversos artistas con los que van cruzándose en su camino también nos dejan algunos hits. Crystal, por ejemplo, una estrella del pop, nos entregará canciones hermosas, como también Skip y Angela.

Este animé que ahora puedes ver por Netflix cuenta con 24 episodios (aunque, por ahora, en el gigante del streaming solo tenemos 12) y surgió como una forma de rendirle homenaje a un sello discográfico japonés llamado FlyingDog. Este sello se especializa en vídeos musicales animados y en crear software para músicos, dos temáticas muy presentes en Carole and Tuesday. La serie, además, titula cada uno de sus episodios como un clásico de la música, como por ejemplo True Colors de Cindy Lauper o Born To Run, de Bruce Springsteen.