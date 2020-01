Un baile ritual hizo que Jason Momoa consiguiera el papel de Khal Drogo – Game of Thrones

No es novedad: Jason Momoa fue el rostro de Khal Drogo en Game of Thrones, pero no fue el único considerado para el rol… Es más: uno de los candidatos interpretó a otro personaje de la serie de fantasía épica de HBO basada en la serie del autor George R.R. Martin. Y no solo eso: consiguió el papel por un extraño baile que realizó frente a los productores de la serie.

Drogo era un Khal de los dothraki cuyo sobrenombre era el de Gran Khal. Dirigió a su tribu de jinetes más allá de las Ciudades Libres. Los dothraki eran hábiles guerreros y no eran demasiado amables con los extraños. Drogo fue un personaje destacado en la temporada 1 de Game of Thrones cuando Viserys Targaryen e Illyrio Mopatis arreglan un matrimonio entre Khal y la hermana de Viserys, Daenerys. Después que los dos se casaron, Drogo mató a Viserys y prometió tomar el Trono de Hierro, pero murió después de una herida infectada. Daenerys sacrificó a su hijo nonato para realizar un ritual para traer de vuelta a Drogo. Funcionó, pero Drogo se quedó en un estado catatónico y su esposa no tuvo más remedio que sacarlo de su miseria matándolo. Khal Drogo y su Khaleesi, Daenerys, parecían ser la pareja poderosa de Game of Thrones, pero su muerte al final de la temporada 1 demostró lo contrario.

Es difícil imaginar a alguien más en el papel, pero se consideró a Conan Stevens para el papel durante el proceso de casting. Stevens finalmente fue elegido como Gregor Clegane, también conocido como The Mountain para la primera temporada del programa. Luego, David Harewood (Homeland, Supergirl), reveló que obtuvo su momento de lectura para el personaje Khal Drogo, pero fue humilde y sintió que Momoa encajaba perfectamente para el papel.

Antes del debut de Game of Thrones en HBO en 2011, los creadores David Benioff y D.B. Weiss tuvieron problemas para encontrar a la persona adecuada para el papel de Khal Drogo. Audicionaron a muchos actores pero no pudieron encontrar a nadie que encarnara al feroz caudillo. Muchas personas les sugirieron a Momoa para el papel de Drogo. Hasta ese momento, el actor solo había trabajado en Baywatch: Hawaii y soap opera titulada North Shore, sumando pequeños proyectos con los que Benioff y Weiss no estaban familiarizados. La aparición de Momoa se ganó a los showrunners, lo que lo llevó a una audición.

Drogo no tenía muchas líneas, por lo que el proceso de audición fue un poco difícil. Para diferenciarse durante la audición, Momoa pidió hacer el haka, un baile ceremonial que se usa para desafiar a un oponente o dar la bienvenida a un visitante. Para los que no lo sepan, Momoa nació en Honolulu, capital de la isla de Hawái, la cual forma parte de la zona más norteña de la Polinesia. Si bien la palabra haka proviene del maorí, tiene conecciones con otras lenguas polinesias, entre las que destaca la idea del ha’a hawaiano. Este baile ritual significa simplemente baile, aunque también se le agrega una acepción o continuación: baile acompañado de canto, normalmente de naturaleza bélica. Sí, el haka es un grito de guerra, es una demostración de poder, de alejar el terror, de hacerse uno con el enfrentamiento, excelente para demostrar la naturaleza de Drogo, ¿no?

Los directores de casting lo disfrutaron tanto de esta interpretación que le pidieron al actor que volviera a hacerlo para grabarlo. Claramente, esta danza ritual ayudó porque Momoa ganó el papel.