Un decente esfuerzo de la dupla Higareda – Chaparro, pero…

Todos caen , escrita por Martha Higareda y Cory Brusseau ( 3 idiotas ), está destinada a ser un éxito en la taquilla mexicana. Esto es entendible considerando que tanto Higareda como Omar Chaparro son dos de los actores mexicanos más conocidos y populares entre el público mexicano (para comprobar esto sólo basta ver la taquilla de No manches Frida y su secuela, No manches Frida 2 ). Además, Todos caen es una comedia romántica (el género más redituable en México) que sigue una fórmula de éxito comprobada y aunque intenta subvertir las convenciones del género por un momento, Todos caen encuentra su desenlace en lo predecible y por qué no decirlo, en el cliché. No obstante (y comparando el trabajo de Higareda y Chaparro en la saga de No manches Frida ), Todos caen es un cliché contado de la mejor manera posible con actuaciones que ven a Higareda igual de carismática que su coprotagonista masculino.

En Todos caen , Mia ( Higareda ) es una mujer cansada del mundo de las citas y los hombres. Tras varias desilusiones, Mia se da cuenta que debe cambiar su estrategia de ligue si planea ser exitosa en el amor. Con su experiencia en el tema, ella desarrolla una serie de consejos que garantizan a las mujeres el éxito sobre cualquier hombre. Sin embargo, Mia se topa por accidente con su contraparte masculina gracias a Adán ( Chaparro ), un mujeriego empedernido que sabe todos los trucos para que una mujer caiga rendida a sus pies. Cuando ambos entienden las maniobras del otro, su relación se convierte en un juego para descubrir quién tiene la última palabra; no obstante, con el paso del tiempo, tanto Mia como Adán comienzan a tener sentimientos reales por el otro. Esta honesta atracción obliga a Mia a tomar una decisión: seguir jugando con Adán y tener su propio programa de televisión en el que compartirá todos sus consejos con un público femenino o entregarse a sus sentimientos y perder el reconocimiento profesional por el que ha luchado toda su vida.

Por su parte, Omar Chaparro , en su papel de Adán , resulta tan simpático como siempre, lo cual es un cumplido al trabajo del actor considerando que su personaje inicia como un seductor sumamente despreciable. Chaparro podrá no ser el mejor actor o tener un gran rango interpretativo, pero definitivamente es de los artistas más carismáticos que tiene el cine comercial en México . Gracias a la dupla que Omar forma con Higareda (y que tiene una química más palpable en esta cinta que en otros de sus proyectos juntos), Todos Caen resulta una comedia romántica palomera que si bien no propone nada nuevo en forma o contenido, definitivamente será entretenida para el espectador que sólo busca pasar un buen rato.

El inicio de Todos caen es prometedor porque el público femenino (y probablemente también el masculino) fácilmente simpatizará con la frustración que siente Mia con el sexo masculino. Los argumentos que ella da para iniciar su juego con Adán son bastante sólidos y sus experiencias fácilmente provocarán empatía con cualquiera que haya tenido una mala cita. Además, la actuación de Martha Higareda equilibra bastante bien la comedia con el melodrama, siendo Todos Caen uno de sus mejores trabajos en la pantalla grande. Lo anterior se debe en gran parte al guion, el cual le da a Higareda un papel muy cercano a su realidad (una chica que trabaja en la televisión) y que puede interpretar sin exagerarlo o resultar artificial (tal y como sucedió con su papel de maestra en No manches Frida , por ejemplo).

Pero…

El guion de la cinta termina por convertir a Mia en todo lo que no quiere ser el personaje al inicio. Conforme la historia se desarrolla, Mia pierde su voluntad y poder de acción en favor del hombre de la historia, lo cual resulta sumamente decepcionante en un filme que inicia con la promesa de una mujer que tomará el control en un mundo dominado por hombres. Mia no sólo termina humillándose por Adán, sino que también se muestra débil, constantemente, frente a su ex, Esteban (Eugenio Siller). Asimismo, Adán nunca sufre las consecuencias de usar a las mujeres a su favor y cuando Mia lo lastima, el guion trata su tristeza a manera de broma, cancelando cualquier impacto que tiene la situación tanto en el espectador como en el desarrollo del personaje.

Por otra parte, los personajes secundarios de Todos caen se sienten prescindibles y forzados, además de que sus actores no hacen mucho por mejorarlos a través de su interpretación. Mauricio Barrientos (Mentada de padre), en específico, se siente totalmente fuera de lugar y demuestra que lejos de su papel de El Diablito (por el cual es popularmente conocido), el actor no tiene el rango suficiente para interpretar otro personaje. Un claro ejemplo de esto es la escena que comparte con Claudia Álvarez en un restaurante y que a pesar de las risas fáciles que consigue, las actuaciones se sienten en un nivel propio de un sketch de un programa de comedia y no de la historia que Todos caen trata de contar en la pantalla grande. Si Todos caen se hubiera concentrado únicamente en la historia entre Mia y Adán, el ritmo y el tono de la cinta resultarían más homogéneos, ya que incluso con todas las críticas que reciben por sus proyectos sumamente comerciales, se les debe conceder a ambos, a Higareda y Chaparro, la experiencia que tienen en la pantalla grande y que se nota demasiado en este filme cuando comparten escena con sus compañeros de elenco.