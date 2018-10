Un decepcionante comienzo para la nueva antología de terror de Hulu y Blumhouse – Into the Dark

En el mes de Halloween, la plataforma de Hulu no quiso quedarse atrás frente a las nuevas series de terror de la competencia y lanzó Into The Dark, una antología producida por la gente de Blumhouse Productions (The Purge, Get Out).

Into the Dark posee la particularidad de ser una antología de 12 capítulos, los cuales son estrenados uno por cada mes del año. La historia de cada uno de ellos está relacionada con una fecha especial dentro del mes de lanzamiento. El primer episodio se titula de The Body y, por supuesto, transcurre durante nuestra amada Noche de Brujas.

Aunque el avance de esta nueva antología prometía introducirnos en atrapantes y terroríficos relatos con calidad de largometraje, lo cierto es que el episodio debut acabó por decepcionarnos ante una trama sencilla, repleta de clichés, inverosimilitudes y con actuaciones que no hacen mucho más que resaltar su estilo de película clase B de domingo por la tarde.