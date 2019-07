Un drama con sabor oriental que todo fan de las ficciones de espionaje debe ver obligatoriamente – The Little Drummer Girl

El británico John Le Carré es uno de los mejores autores de novelas de espionaje. Sus trabajos han sido adaptadas al cine y la TV en numerosas ocasiones. Tinker Tailor Soldier Spy (2011), The Constant Gardener (2005), Our kind of traitor (2016) son algunas de las excelentes películas que últimamente se han realizado a partir de la pluma de este gran escritor. En el mundo de la TV en 2016 pudimos ver la excelente The Night Manager producida en conjunto por la BBC y AMC que logró colocarse como una de las mejores series de ese año, entre otras cosas por el excelente cuerpo actoral que incluía a Hugh Laurie, Tom Hiddleston, Elizabeth Debicki y Oliva Colman, entre otros, todos bajo la dirección de Susanne Brier (Birdbox). La serie se convirtió en una de las favoritas del público y fue nominada a varios premios internacionales; hasta se rumoreaba que iba a tener una segunda temporada.

Este 2018 las mismas casas productoras se unieron nuevamente para darle vida a otra novela de la afamada pluma británica: The Little Drummer Girl. En esta ocasión el director escogido fue el visionario director sur-coreano Chan-Wook Park, un artista de culto por sus películas, en especial por la Trilogía de la Venganza: Sympathy for Mr Vengeance (2002), Oldboy (2003) y Sympathy for Lady Vengeance (2005). Sus películas se caracterizan por su impecable fotografía, el uso del humor negro y por la manera en que sus personajes sufren de crisis de identidad que van resolviendo a lo largo de las tramas.

The Little Drummer Girl está totalmente impregnada del estilo del director y, para mejor, cuenta con las excelentes actuaciones de Michael Shannon (The Shape of water, Fahrenheit 451), Alexander Skarsgård (The Legend of Tarzan), y Florence Pugh (Lady Macbeth, Midsommar). El resultado es un show con una excelente historia dividida en 6 episodios (originalmente se transmitió en 3 días consecutivos de 2 horas de duración en Noviembre de 2018 ).

La trama va en torno a un grupo de inteligencia israelí en la década de 1960 encabezado por Martin Kurtz (Shannon), quien está tras la pista de un grupo de terroristas extremistas islámicos. Este grupo está bien organizado y ya ha realizado atentados en Inglaterra y planean detenerlos a como dé lugar. Para ello, Gadi Becker (Skarsgård) recluta a una joven actriz inglesa, Charlie (Florence Pugh), para entrenarla e infiltrarla entre los terroristas con el fin de poder acabar con los líderes de la organización desde su seno. Sin embargo, esta no será una tarea fácil para la muchacha ya que tendrá que representar el papel de su vida, el mismo que le podría costar no solo su vida sino la de decenas de inocentes que podrían ser objeto de los atentados.

The Little Drummer Girl es un excelente drama con tintes de espías, perfectamente ambientada. La actuación de Shannon es totalmente satisfactoria, como nos tiene acostumbrados, y Florence Pough es increíble (¡nuestro nuevo crush!): en ella cae todo el peso de la serie (es una actriz a seguir, pronto la veremos en Misdommar) y lo lleva MUY bien. Como ya dijimos, The Little Drummer Girl se estrenó a fines del 2018, y aunque ha pasado desapercibida para muchos por su poca promoción, es un “must see” para todos aquellos fanáticos de las obras de Le Carré, las series de espías y, sobre todo, para los que siguen desde siempre al director de Oldboy.