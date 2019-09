Un ejercicio cinematográfico notable sobre el movimiento estudiantil del 68, pero…

En los últimos años, el movimiento estudiantil en México de 1968 ha recobrado popularidad a través de las distintas ficciones en cine y televisión que buscan examinar distintas perspectivas de este suceso en la historia política y social del país. El más reciente de estos proyectos es Olimpia , cinta dirigida por José Manuel Cravioto ( Bound to Vengeance ) que se enfoca en una de las muchas brigadas estudiantiles que fueron parte del movimiento. Aunque está llena de buenas intenciones, Olimpia es una película cuyos logros técnicos sobrepasan por mucho la calidad narrativa de su premisa, la cual no aporta una mirada nueva al tema y tampoco logra desarrollar de forma compleja a los personajes que tiene como protagonistas.

Pero…

Olimpia depende tanto de lo que comúnmente se sabe sobre el movimiento del 68 que una vez terminada la película, el espectador recordará el hecho histórico pero su opinión o reflexión al respecto no será desafiada en absoluto por la ficción que acaba de ver. Por otra parte, aunque la rotoscopia utilizada por Cravioto definitivamente resulta una novedad dentro del cine mexicano contemporáneo, este es un elemento que termina por ser artificioso, ya que además de no aportar nada a la historia (más allá de un aspecto visual distinto al que estamos acostumbrados), trata de disfrazar un guion muy básico que, incluso con su corta duración de apenas 80 minutos, llega a sentirse más extenso gracias a la falta de conflicto que existe no sólo en su premisa sino también en cada uno de sus personajes. La noble intención que Cravioto tiene al enfocarse en los estudiantes y sus demandas (en lugar de explorar el aspecto político que todos conocen o la eventual tragedia que se ha visto muchas veces) es de aplaudirse y definitivamente es un punto de partida del cual pueden surgir premisas interesantes y complejas. No obstante, Cravioto se enfoca tanto en la parte visual que olvida construir personajes complejos, obteniendo como resultado estereotipos que no incitan a la reflexión y que fallan en generar empatía con el público.