Un emocionante thriller político que nos abre los ojos acerca de la Guerra de Irak, pero…

La Guerra de Irak fue una de las mayores masacres de nuestros tiempos: con un conteo que va de 150,000 a 1,000,000 de muertos en tan solo 4 años, sin lugar a dudas es un evento que marcó nuestra generación. En Official Secrets (Secretos de Estado), Gavin Hood, conocido por dirigir X-Men Origins: Wolverine (2009), Ender’s Game (2013) y Eye in the sky (2015), nos presenta un efectivo thriller político en el que conocemos la historia de Katharine, quien por casualidad descubre un documento que acaba compartiendo con un reportero de la prensa británica (Mattew Goode) y que pone en duda las verdaderas intenciones de los gobiernos involucrados en la guerra antes mencionada. Ella es sometida a juicio por compartir secretos de estado en el que, con la ayuda de un abogado (Ralph Fiennes), tratarán luchar contra el poder para obtener su libertad y sobre todo evitar que Gran Bretaña sea partícipe de la incursión en Irak.