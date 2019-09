Un escritor de Los Simpson desarrollará series animadas para Comedy Central

Donick Cary desarrollará sus propias ideas y también trabajará con otros creadores para identificar y desarrollar proyectos para Comedy Central y otros medios.

Cary, cuyos créditos también incluyen Parks and Recreation, AP Bio, New Girl y The Late Show With David Letterman, desarrollará y producirá proyectos animados en todas las plataformas para ViacomCBS y Comedy Central Productions.

“Donick ha dejado su brillante sello en algunas de las mejores comedias de televisión. Esta es una asociación emocionante para Comedy Central y estamos ansiosos por trabajar con él para encontrar nuevos programas animados”, dijeron Sarah Babineau y Jonas Larsen, codirectores de contenido original en Comedy Central.

“No podría estar más emocionado y no puedo pensar en un mejor lugar para desarrollar dibujos animados divertidos que CC. Comedy Central siempre alienta la combinación correcta entre lo divertido, lo inteligente y lo súper estúpido”, comentó el ex escritor y productor de Los Simpson.