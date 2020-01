Un escritor de The Witcher se une a la serie de Marvel – Moon Knight

¡Buenas noticias para los fans de Marvel!

Tras el éxito de The Witcher, Marvel Studios “ha lanzado una moneda” al escritor Beau DeMayo, quien además trabajó en The Vampire Diaries, y lo ha contratado para ser uno de sus guionistas en la serie de Moon Knight en Disney+ (vía ComicBook).

Pero que no cunda el pánico, a pesar de que DeMayo trabajará en esta nueva serie, aún tendrá tiempo para pasear en el Continente, lugar donde habita Geralt de Rivia (Henry Cavill). Previamente Netflix anunció que el escritor, junto con la showrunner Lauren S. Hissrich, se encargará del proyecto “The Witcher: Nightmare of the Wolf”, una película animada que contará con el estudio de animación detrás de Avatar: The Legend of Korra, Studio Mir.

Moon Knight aún no tiene elenco oficial, pero se rumora que los personajes de Dracula y Werewolf By Night podrían ser parte de la trama.

La serie gira alrededor de Marc Spector, un antiguo marine, ahora mercenario, que es revivido por el antiguo dios egipcio de la Luna Khonshu para ser su recipiente en la Tierra.