Un éxito tecnológico, pero el remake vivirá a la sombra de la original

Como alguien que no guarda recuerdos intocables de El Rey León en su versión animada de 1994, este remake (también animado pero a través de efectos por computadora que hacen ver a los animales como si fueran reales) resulta inofensivo. De hecho, The Lion King de 2019 es una versión actualizada y efectiva de una de las películas más conocidas de Disney, la cual sin duda se convertirá (tal y como lo fue la original en su momento) en la favorita de nuevas generaciones de niños y niñas. Asimismo, la tecnología con la que el director Jon Favreau (The Jungle Book) sacó adelante este proyecto es impresionante y no cabe duda que marcará un antes y después en el mundo de la animación por computadora. Por este simple hecho, The Lion King (2019) resulta un experimento exitoso; no obstante, este es un caso donde la innovación técnica es un obstáculo en la historia y en las emociones que busca transmitir la cinta con sus peludos personajes. Lo hemos visto antes con el 3D que hizo tan popular a Avatar (2009) de James Cameron y el formato HFR de 120 cuadros por segundo con el que fue presentada Billy Lynn’s Long Halftime Walk (2016) de Ang Lee. Y es ahí donde viene la gran incógnita a la hora de juzgar productos de este tipo: ¿deberíamos enfocarnos en los avances tecnológicos que ofrecen este tipo de proyectos al mundo del cine o deberíamos descartarlos por completo a pesar de ellos? En el caso de Avatar, por ejemplo, el público perdonó que la historia no fuera exactamente revolucionaria en favor del espectáculo que ofrecía. Sin embargo, en el caso de Billy Lynn’s Long Halftime Walk, la cinta pasó desapercibida por completo y la crítica la destruyó en el proceso. ¿Dónde cae The Lion King (2019) dentro de este espectro?