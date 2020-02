Un explosivo y variado grupo de mujeres redefinen el concepto de heroísmo, pero…

En 2016 llegaba a la pantalla grande Suicide Squad, cinta del universo de los cómics que mostraba a un grupo de villanos unidos para derrotar a un mal apocalíptico. Aunque su desarrollo fue una decepción en taquilla y crítica, surgió un elemento que logró destacar por encima del resto: una comprometida Margot Robbie, pues su personificación de Harley Quinn, la extrovertida mano derecha del Joker, le valió los elogios a nivel internacional. Tal fue así que se enamoró de manera ferviente con el afamado personaje y ocasionó que a la posteridad la propia actriz decidiera producir una nueva historia del querido Arlequín sumando a la fórmula el gran repertorio de heroínas que se encuentran a disposición en la editorial DC Comics, pues Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn (Aves de presa), muestra el poder femenino de una manera un tanto divertida y con muchísima acción.

La historia nos lleva al momento en el que Joker y Harley rompen su relación, por lo que un largo grupo de enemigos pone su mirada para cobrar venganza en la letal mujer. A la par, otras tres heroínas (Black Canary, Huntress y Renée Montoya) unen sus fuerzas para salvar a una no tan indefensa niña (Cassandra Cain) del malvado rey del crimen, Black Mask. Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Pérez, Chris Messina y Derek Wilson, componen el reparto del film. La concepción de Cathy Yan, la directora, junto con Robbie (productora), permite crear una película que desde su inicio sabe perfectamente para lo que está hecha: entretener e impresionar con sus bien logradas y ejecutadas secuencias de acción, lo cual deslumbra , pues muestra demasiada explosividad, manteniendo un ritmo acelerado y un tanto divertido. Una de las grandes virtudes que encontramos dentro del guión escrito por Chuck Dixon, Jordan B. Gorfinkel y Christina Hodson es que impera la acidez dentro de la tenue locura social que demuestran los personajes , representando realidades que, aunque no están abordadas a detalle, logran conectar con la audiencia para generar la empatía necesaria para crear interés genuino por lo que ocurre en pantalla, aun y cuando todo sea caos y risas (sin tomarse tan en serio).

Como era de esperase, el trabajo realizado por el elenco es de lo más destacable , pues si bien tenemos a una Robbie que comprende a la perfección lo que es enfundarse en el traje de la volátil Harley Quinn, el nuevo reto emprendido por Jurnee, Mary Elizabeth y Rosie Perez se ha cumplido a cabalidad, logrando representar de manera digna a su contraparte ficticia, y permitiendo ver de manera atrapante el imponente heroísmo de las mujeres de cómics, lo que apertura al crecimiento exponencial de un universo amplio y misterioso. Las Aves de Presa están ahí, te envuelven en su personalidad y definitivamente quieres saber y ver más de ellas, conectando adecuadamente y eso se agradece.

Harley Quinn como tal es un manjar , pues su estrafalaria personalidad le permite abordar todo tipo de escondites emocionales y de conductas que se disfrutan y son hipnóticas, el trabajo ejemplar de su actriz le da la vida y sensibilidad que tanto ha fascinado. Es temeraria, letal, adorable y perspicaz, un conjunto majestuoso y virtuoso para seguir explorando a detalle conforme se presenten nuevas oportunidades. Mención aparte para la música orquestada por Daniel Pemberton, que llena de adrenalina la sala de cine y logra adaptarse a las situaciones que se van desarrollando en la trama, realza su poder y lo eleva a niveles estratosféricos. Un impulso de vida propio que más de uno adorará.

Pero…

Desafortunadamente no le brindan la oportunidad al resto de los personajes para brillar por cuenta propia. Si bien cuentan con pequeños momentos para mostrar su capacidad, el propio guión no les da la posibilidad para crecer y ganarse un lugar fijo en el corazón de la audiencia. Aquí todo versa sobre Harley: la cinta bien pudiera haberse titulado solamente Harley Quinn, pues desde un inicio todo ocurre dentro de su perspectiva y visión, y las Aves de Presa como tal, encuentran su gloria dentro de los últimos 20 minutos de metraje, lo cual se vuelve una desilusión para los que esperaban ver el trabajo del equipo durante más tiempo en pantalla. Aunado a esto, en realidad nunca tienen un trabajo a profundidad, todo ha sido tratado por encima y eso no ayuda a la construcción a futuro: su pasado, presente y motivaciones son meras excusas y no han sido reflejadas con tacto y responsabilidad. Se comprende el hecho del ritmo, pero dejar de lado este tipo de rubros afectan al final del día.

Aún y cuando es una cinta sobre un equipo netamente de mujeres, el cual lucha para reivindicar sus acciones y encontrar un camino por su propia pie, utiliza algunas fórmulas cansinas que encontramos dentro del cine de superhéroes, con diálogos, situaciones y emparejamientos de rutina que se vuelven predecibles y aburridos, aunque es destacable el hecho de que arriesga en ciertos puntos y que trata de definir por su propia piel una estructura distintiva en cuanto al cine de cómics se refiere. Una lástima que no aproveche el potencial que tiene entre manos, pero para un primer intento de generar un nuevo apartado apremiante (películas de cómics protagonizadas por equipos de mujeres), ha cumplido bastante bien su labor.

En resumen

Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn (Aves de presa), aunque no logra hacer justicia a su equipo entero, se convierte en un extrovertido viaje hacia el empoderamiento femenino con una narrativa ácida, demencial y vibrante. Harley Quinn y compañía logran cautivar y dejar la mesa puesta para más coloridas aventuras.