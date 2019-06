Un film imposible de catalogar, con dos estrellas con una química impresionante

En septiembre del 2018 se estrenó una película que no tuvo tanta publicidad entre el público ni promoción en los medios, pero es una joya escondida. Basada en una obra literaria de la escritora Darcey Bell y producida y dirigida por el director Paul Feig , conocido cinematográficamente por Ghostbusters ( 2016 ) y Bridesmaids ( 2011 ), A Simple Favor es un film que, desde su portada, no es lo que aparenta.

Si te gustan las películas del estilo drama/suspenso, como The Girl on the Train (2016) y The Girl with the Dragon Tattoo (2011), esta puede ser una buena recomendación para ti.