Un final agridulce para la saga mutante

The Dark Phoenix Saga es una de las historias más conocidas y populares en el mundo de los cómics. Tan es así que Fox trató de adaptarla un par de veces con resultados regulares: en The Last Stand (2006) el problema radicó en que la historia de Jean Grey se trató como una trama secundaria, restándole importancia al arco narrativo del personaje; no obstante, ahora que en Dark Phoenix (2019) Jean Grey es el eje central de la historia, la trama sigue sin resonar con la audiencia porque todo se siente apresurado y forzado a las necesidades comerciales de la franquicia.

Aunque Simon Kinberg hace un esfuerzo por corregir lo que escribió en The Last Stand, Dark Phoenix es un proyecto que le queda grande en su debut como director. Para empezar, la película tarda en encontrar su ritmo; la primera parte está llena de escenas que parecen no tener conexión entre sí y que se sienten como viñetas de un guión todavía en construcción. Cuando los personajes interactúan entre sí, lo hacen con diálogos torpes que resultan de una familiaridad que nunca fue desarrollada en la pantalla grande. ¿Desde cuándo Jean Grey ve en Mystique (Jennifer Lawrence) a una líder en la que puede confiar? ¿Qué ocurrió con la rivalidad que existía entre Storm (Alexandra Shipp) y los X-Men al finalizar X-Men: Apocalypse (2016)? ¿Por qué Mystique coquetea con Beast (Nicholas Hoult) si su relación únicamente fue un punto importante en la historia de First Class (2011)? Pareciera que Dark Phoenix no solo espera que el público haya seguido a la franquicia todo este tiempo –y la recuerde–, sino que también llene todos los espacios en blanco que la cinta no tiene tiempo de desarrollar por sí misma.

Lo anterior es importante de recalcar porque la gran tragedia de Dark Phoenix radica en ver a Jean Grey, una pieza fundamental de los X-Men, en contra de sus amigos y compañeros. Sin embargo, eso no tiene un impacto emocional en la audiencia porque esta apenas conoce a Jean Grey y muy pocas veces la ha visto interactuar con el resto del equipo.