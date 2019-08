Legion ha llegado a su fin. La serie de FX que contaba la historia de David Haller , uno de los mutantes de Marvel más poderosos, se despidió luego de tres temporadas que jamás dejaron de maravillarnos. Esta increíble serie se mantuvo hasta el último episodio fiel a su particular estilo y, por eso, la llevaremos siempre en un lugar muy especial de nuestros corazones seriéfilos.

La última temporada de Legion parecía mostrarnos un David que, decididamente, se había volcado hacia el lado de los villanos. Sin embargo, como Legion es una serie compleja, con personajes llenos de ambigüedades, no podemos tildar tan tranquilamente a su protagonista de tal cosa.

Es cierto, los métodos de David son, cuando menos, polémicos, pero el fin que perseguía no tanto: su objetivo era volver el tiempo atrás para librarse de la influencia de Farouk y no vivir atormentado toda su vida por él. ¿Son todos sus errores producto de la influencia de Farouk? No lo sabemos, pero definitivamente tener a un súper villano viviendo en su mente debe haber dejado alguna que otra huella.

El poder de David ya había demostrado ser descomunal y, por esto, era lógico que Syd y toda la División 3 le temiera, pero, a pesar de su poder, David también había demostrado ser muy frágil. Sus traumas con el abandono paterno y materno lo tornaron inseguro y volátil, y por eso sus reacciones fueron siempre desmesuradas. Sus intentos por volver el tiempo atrás y reparar ese abandono, producto de la lucha con Farouk, planteaban una buena posibilidad para resarcirse de todo el daño causado, aunque, por supuesto, no sin riesgos.